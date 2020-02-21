strelnikovaan

Бухгалтерское сопровождение; отчетность; консультации

Консультация, сопровождение,подача отчетности в налоговую, пенсионный и др. фонды.

Владение Медок, Банк-клиент, MS Office и другими программными продуктами.

Высшее образование, опыт работы бухгалтером в разных сферах больше 10 лет.

Зарегистрирована как ФОП, поэтому есть возможность заключения официального договора на ведение Вашей бухгалтерии.

Открытие/закрытие ФОП, консультации по налогообложению, подготовка и сдача отчетности, контроль оплаты налогов, заполнение книги учета доходов и расходов.

Бухгалтерское сопровождение: расчет и сверка с поставщиками и контрагентами, работа с

первичной документацией, оформление и сопровождение ВЭД, оформление экспортных

поставок, кадровое делопроизводство, начисление зарплаты и аванса (оформление

приказов, ведомостей и табелей учета), составление и подача отчетности, проведение

инвентаризаций основных средств на складах, подготовка и оформление должностных

инструкций, опыт прохождения проверок контролирующих органов, знание системы

клиент-банк;

Разработка и контроль по соблюдению работниками правил и норм охраны труда,

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;