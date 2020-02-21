strelnikovaan

Анна Стрельникова strelnikovaanstrelnikovaan
Консультация, сопровождение,подача отчетности в налоговую, пенсионный и др. фонды.
Владение Медок, Банк-клиент, MS Office и другими программными продуктами.
Высшее образование, опыт работы бухгалтером в разных сферах больше 10 лет.
Зарегистрирована как ФОП, поэтому есть возможность заключения официального договора на ведение Вашей бухгалтерии.
Открытие/закрытие ФОП, консультации по налогообложению, подготовка и сдача отчетности, контроль оплаты налогов, заполнение книги учета доходов и расходов.
Бухгалтерское сопровождение: расчет и сверка с поставщиками и контрагентами, работа с
первичной документацией, оформление и сопровождение ВЭД, оформление экспортных
поставок, кадровое делопроизводство, начисление зарплаты и аванса (оформление
приказов, ведомостей и табелей учета), составление и подача отчетности, проведение
инвентаризаций основных средств на складах, подготовка и оформление должностных
инструкций, опыт прохождения проверок контролирующих органов, знание системы
клиент-банк;
Разработка и контроль по соблюдению работниками правил и норм охраны труда,
производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;