Дарья Стреляная strelyanayastrelyanaya
34 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Гарантирую качество
Образование незаконченное высшее, Менеджмент организаций.
Хорошее пользование ПК
Быстрый набор текста.
Уникальность текста 96-100% по Адвего.
Копирайт
Рерайт
Перевод с английского на русский.
Перевод с украинского на русский и обратно
Перевод с немецкого на русский
Перевод с французского на русский
Написание ститьи
Заполнение форума.
Оригинальный подход к работе.
Переводы
нет отзывов
от $5
от 24 дней
#4980