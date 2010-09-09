strelyanaya

Дарья Стреляная strelyanaya

 
34 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Гарантирую качество

Образование незаконченное высшее, Менеджмент организаций.

Хорошее пользование ПК

Быстрый набор текста.

Уникальность текста 96-100% по Адвего.

Копирайт

Рерайт

Перевод с английского на русский.

Перевод с украинского на русский и обратно

Перевод с немецкого на русский

Перевод с французского на русский

Написание ститьи

Заполнение форума.

Оригинальный подход к работе.

Переводы
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