streokova_777

Уникальные и качественные продающие тексты

Рада приветствовать вас! Меня зовут Любовь и я пишу качественные, интересные и прибыльные статьи для ваших ресурсов и бизнеса. Я влюблена в свою профессию копирайтера и счастлива, что моя работа приносит людям пользу. Я начинала работать на разных биржах копирайтинга, набиралась опыта, развивала свой стиль написания, училась. Бесценный опыт, который я приобрела за годы своей работы, помогает мне в моем ежедневном общении с заказчиками.

Нужно, чтобы текст продавал и был написан для людей?

Все тексты пишу только я сама, поэтому отвечаю за их качество и уникальность. Я ответственно подхожу к каждому заказу, ценю свое время и время своих клиентов, использую только проверенные факты. Занимаюсь написанием статей для бизнеса, интернет-магазинов, сайтов различных тематик, а также новостей, пресс-релизов и продающих текстов для лендингов.

Есть несколько причин, почему вам стоит заказать тексты именно у меня:

1. Я действительно люблю то, чем занимаюсь. Вкладываю душу в каждый текст и проект.

2. Тщательно анализирую целевую аудиторию сайта, чтобы написать текст, который не только зацепит ваших клиентов, но и побудит их сделать заказ.

3. Не нарушаю сроков сдачи заказа. Верна своему слову.

4. Гарантирую высокую информативность текста, без пустых и бессмысленных фраз.

5. Умело вставляю ключевые запросы в текст. Они будут настолько качественно вписаны, что вы их просто не заметите.

6. Провожу бесплатный анализ вашего веб-ресурса, подскажу что можно усовершенствовать.

7. Возможность комплексного обслуживания, наполнения всего сайта статьями.

8. Доступная стоимость работ.

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Конечно, я не собираюсь останавливаться на достигнутом опыте. Я постоянно ищу новые знания, которые пригодятся мне в работе, с радостью принимаю советы и замечания коллег. Одним словом, совершенствуюсь.

Я буду рада новым знакомствам, как с коллегами по работе, так и с новыми заказчиками.