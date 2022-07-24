CG художник / иллюстратор / концепт-дизайнер
Работаю в векторной и растровой графике.
К заказам подхожу очень ответственно и всегда ее качественно выполняю (ну не получается у меня намеренно плохо делать)).
Гарантирую отклик на любом этапе работы, сверяясь с вашими пожеланиями.
Примеры работ которые выполняю:
*Персонажи, сцены для последующей анимации
*Разной сложности иллюстрации
*Иконки
*Фоны для игр
*Оформление для соц. сетей
*Портреты в диджитал
и многое другое, что касается 2D графики
Программы: Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Векторные иллюстрации разной сложности119 просмотров