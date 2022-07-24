CG художник / иллюстратор / концепт-дизайнер

Работаю в векторной и растровой графике.

К заказам подхожу очень ответственно и всегда ее качественно выполняю (ну не получается у меня намеренно плохо делать)).

Гарантирую отклик на любом этапе работы, сверяясь с вашими пожеланиями.

Примеры работ которые выполняю:

*Персонажи, сцены для последующей анимации

*Разной сложности иллюстрации

*Иконки

*Фоны для игр

*Оформление для соц. сетей

*Портреты в диджитал

и многое другое, что касается 2D графики

Программы: Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW