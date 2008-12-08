striganov

Иван Стриганов striganov

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Web-Cайт

    Необходимо сделать бюджетный web-сайт об услугах по наружной рекламе, есть сайт американский - нужно сделать почти такой же только с другим дизайном (эскиз дизайна у меня будет к пятнице(28.11.08) в Corel) Если нужно, будет перевод ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
achilless
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$150
10 баллов
14 лет назад
Сайт для строительной компании
Можешь лепить минус в репу Загружен до середины января ......... удачи