Необходимо сделать бюджетный web-сайт об услугах по наружной рекламе, есть сайт американский - нужно сделать почти такой же только с другим дизайном (эскиз дизайна у меня будет к пятнице(28.11.08) в Corel) Если нужно, будет перевод ...