Необходим сайт для строительной компании, такой же как http://www.skanska.com/ только с другой начинкой и проще (можно значительно уменьшить количество наворотов).
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
14 лет назад
Необходим сайт для строительной компании, такой же как http://www.skanska.com/ только с другой начинкой и проще (можно значительно уменьшить количество наворотов).
Необходимо сделать бюджетный web-сайт об услугах по наружной рекламе, есть сайт американский - нужно сделать почти такой же только с другим дизайном (эскиз дизайна у меня будет к пятнице(28.11.08) в Corel) Если нужно, будет перевод ...