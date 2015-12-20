strijserg

Сергей Стрижевский strijserg

 
52 годаУкраина/Кривой Рог
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Аранжировка, запись фонограммы, редакция аудиотреков, сведение, мастеринг.

Опыт работы в студии 18 лет.

Музыка и Звуки
нет отзывов
$50/час
от $50от 3 дней
#265
Аудиомонтаж
нет отзывов
$50/час
от $50от 2 дней
#320
Озвучивание
нет отзывов
$30/час
от $30от 2 дней
#437