stripedtiger

Дмитрий Прокофьев stripedtigerstripedtiger
программирую на языке Python. Также использую с ним множество технологий, таких как CSS, инструменты для
хранения данных, работы с файлами и создания сайтов.
Имею навыки и опыт в построении архитектуры и создании ботов для Telegram и
размещении их на виртуальных (платных и 6есплатных) платформах. Способен
выполнить работу любой сложности (Включая применение различных подходов
/ библиотек). :)
Опыт состоит в создании разных видов ботов, таких как групповых чат-ботов, ориентированных на общение, либо на
работу с привилегиями участников, бота с меню для пивного магазина и так
далее. Результат в портфолио не прикреплен, так как в основном работы
расцениваются как частные.
Интересы:
1. Работа на результат и выполнение задач.
2. Саморазвитие.
3. Pythonic
Готов поучаствовать в выполнении интересных проектов, задач. Для контакта со мной используйте этот бот:
@wdtwyertg_bot