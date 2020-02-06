stripedtiger

Привет! Я веб-разработчик,

программирую на языке Python. Также использую с ним множество технологий, таких как CSS, инструменты для

хранения данных, работы с файлами и создания сайтов.

Имею навыки и опыт в построении архитектуры и создании ботов для Telegram и

размещении их на виртуальных (платных и 6есплатных) платформах. Способен

выполнить работу любой сложности (Включая применение различных подходов

/ библиотек). :)

Опыт состоит в создании разных видов ботов, таких как групповых чат-ботов, ориентированных на общение, либо на

работу с привилегиями участников, бота с меню для пивного магазина и так

далее. Результат в портфолио не прикреплен, так как в основном работы

расцениваются как частные.

Интересы:

1. Работа на результат и выполнение задач.

2. Саморазвитие.

3. Pythonic 

Готов поучаствовать в выполнении интересных проектов, задач. Для контакта со мной используйте этот бот:

@wdtwyertg_bot