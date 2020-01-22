strizhinna

Начинающий графический дизайнер с большим энтузиазмом! :)

Доброго времени суток!

Я начинающий графический дизайнер, могу выполнять любые работы, связанные с:

-созданием логотипов, баннеров;

-версткой буклетов, плакатов, полиграфии;

-дизайном визиток, рекламы.

Впрочем, я могу сделать любое задание в пределах использования таких программ, как Adobe Photoshop, Adobe InDesign и Adobe Illustrator. Также владею ArchiCad, AutoCad, Corona Renderer, Cinema4D, имею знания в области архитектуры, так как являюсь студентом по диной специальности.

Мое портфолио: https://www.behance.net/strizhinna12f2