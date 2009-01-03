Образование:
ГГПИИЯ им. Крупской (Горловский государственный институт иностранных языков; Кафедра немецкого языка;
Диплом специалиста по специальности: «Язык и литература (немецкий, английский и зарубежная литература)»;
Квалификация: филолог, преподаватель немецкого языка, английского языка и зарубежной литературы, );
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Русский – родной
• Украинский – родной
• Английский – свободно
• Немецкий – свободно
Направления перевода:
немецкий – русский русский - немецкий
немецкий – украинский украинский - немецкий
английский – немецкий немецкий – английский
английский – русский русский - английский
английский – украинский украинский – английский
2. Преподавательские навыки
• Индивидуальное обучение языку (английский, немецкий)
• Обучение в группах (немецкий, английский)
3. Навыки работы на компьютере
• Опытный пользователь Internet
• Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)
• Высокая скорость набора текста
Направленность перевода:
• IT – технологии, перевод web-сайтов;
• технические переводы (медицина, фармакология, юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика);
• деловая корреспонденция;
• перевод художественной литературы;
• перевод лирики - стихотворений;
Прочее:
Редактирование, коррекция немецко-, англо-, украино- и русскоязычных текстов;
Написание статей, сочинений (английский, немецкий, русский и украинский языки).