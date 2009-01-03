Образование:

ГГПИИЯ им. Крупской (Горловский государственный институт иностранных языков; Кафедра немецкого языка;

Диплом специалиста по специальности: «Язык и литература (немецкий, английский и зарубежная литература)»;

Квалификация: филолог, преподаватель немецкого языка, английского языка и зарубежной литературы, );

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Русский – родной

• Украинский – родной

• Английский – свободно

• Немецкий – свободно

Направления перевода:

немецкий – русский русский - немецкий

немецкий – украинский украинский - немецкий

английский – немецкий немецкий – английский

английский – русский русский - английский

английский – украинский украинский – английский

2. Преподавательские навыки

• Индивидуальное обучение языку (английский, немецкий)

• Обучение в группах (немецкий, английский)

3. Навыки работы на компьютере

• Опытный пользователь Internet

• Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)

• Высокая скорость набора текста

Направленность перевода:

• IT – технологии, перевод web-сайтов;

• технические переводы (медицина, фармакология, юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика);

• деловая корреспонденция;

• перевод художественной литературы;

• перевод лирики - стихотворений;

Прочее:

Редактирование, коррекция немецко-, англо-, украино- и русскоязычных текстов;

Написание статей, сочинений (английский, немецкий, русский и украинский языки).