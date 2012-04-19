Добро пожаловать на мою страничку!
Я представляю компанию БиСайтс. Компания основана совсем недавно, но у всех наших сотрудников есть большой опыт работы в других компаниях или в фрилансе. Мы стремимся сделать себе Имя, и заинтересованы в разработке только качественных сайтов
Мы подходим к разработке сайта КОМПЛЕКСНО, и не делаем сайты-клоны или сайты-однодневки.
Заказывая сайт у нас, вы можете быть уверены, что мы проведем ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
- изучим рынок
- определим целевую аудиторию
- разработаем подробный технический план и макет
Только после этого мы максимально быстро, качественно и с любовью сделаем для Вас реально работающий сайт, который будет приносить вам не только радость, но и клиентов :-)
НАШ ДЕВИЗ: Хороший сайт рекламирует сам себя
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИЮ 1 МЕСЯЦ НА УСЛУГИ, и ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ на орфографическую и грамматическую правильность.
НАШИ УСЛУГИ
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1. Сайты "под ключ" любой сложности, начиная от простых страничек, заканчивая сложными системами и высокоинтерактивными анимированными
проектами.
2. Разработка социальных сетей и интернет магазинов
2. Доработка сайтов
3. Сопровождение и продвижение сайтов
КАК МЫ РАБОТАЕМ
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1. Бесплатный выезд к клиенту и консультация
2. Изучение специфики конкретного проекта, изучение конкурентов и ЦА, формирование ИДЕИ
3. Перенос ИДЕИ в понятный и доступный клиенту вид, совместная с клиентом доработка ИДЕИ
4. Заключение контракта
5. Разработка ТЗ
6. Разработка макета сайта и тестирование на представителях ЦА
7. Дизайн
8. Программирование и верстка
9. Тестирование и исправление недостатков
10. Обучение по управлению сайтом (если требуется)
11. Сдача заказчику
На любом этапе работы заказчик может следить за процессом и вносить поправки.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
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1. Безнал для юр. лиц
2. Безнал для физ. лиц
3. Наличными
4. Любыми интернет-валютами
Оплата производится либо при подписании договора полностью, либо 50% в начале, 50% в конце.
Возможны вариации.
У нас даже есть свой сайт http://www.bsites.ru, но работы так много, что никак не успеваем его доделать
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