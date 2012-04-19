Добро пожаловать на мою страничку!

Я представляю компанию БиСайтс. Компания основана совсем недавно, но у всех наших сотрудников есть большой опыт работы в других компаниях или в фрилансе. Мы стремимся сделать себе Имя, и заинтересованы в разработке только качественных сайтов

Мы подходим к разработке сайта КОМПЛЕКСНО, и не делаем сайты-клоны или сайты-однодневки.

Заказывая сайт у нас, вы можете быть уверены, что мы проведем ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:

- изучим рынок

- определим целевую аудиторию

- разработаем подробный технический план и макет

Только после этого мы максимально быстро, качественно и с любовью сделаем для Вас реально работающий сайт, который будет приносить вам не только радость, но и клиентов :-)

НАШ ДЕВИЗ: Хороший сайт рекламирует сам себя

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИЮ 1 МЕСЯЦ НА УСЛУГИ, и ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ на орфографическую и грамматическую правильность.

НАШИ УСЛУГИ

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1. Сайты "под ключ" любой сложности, начиная от простых страничек, заканчивая сложными системами и высокоинтерактивными анимированными

проектами.

2. Разработка социальных сетей и интернет магазинов

2. Доработка сайтов

3. Сопровождение и продвижение сайтов

КАК МЫ РАБОТАЕМ

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1. Бесплатный выезд к клиенту и консультация

2. Изучение специфики конкретного проекта, изучение конкурентов и ЦА, формирование ИДЕИ

3. Перенос ИДЕИ в понятный и доступный клиенту вид, совместная с клиентом доработка ИДЕИ

4. Заключение контракта

5. Разработка ТЗ

6. Разработка макета сайта и тестирование на представителях ЦА

7. Дизайн

8. Программирование и верстка

9. Тестирование и исправление недостатков

10. Обучение по управлению сайтом (если требуется)

11. Сдача заказчику

На любом этапе работы заказчик может следить за процессом и вносить поправки.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

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1. Безнал для юр. лиц

2. Безнал для физ. лиц

3. Наличными

4. Любыми интернет-валютами

Оплата производится либо при подписании договора полностью, либо 50% в начале, 50% в конце.

Возможны вариации.

У нас даже есть свой сайт http://www.bsites.ru, но работы так много, что никак не успеваем его доделать