stroganovdb

Дмитрий Строганов stroganovdbstroganovdb
Здравствуйте! Я Директолог, занимаюсь Контекстной рекламой в Яндекс Директ и Google Ads, созданием Турбо сайтов и Лендингов, а также многими другими задачами, которые я перечислю ниже: Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
- Анализ целевой аудитории.
- Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были).
- Анализ конкурентов.
- Анализ спроса и сезонности.
- Анализ посадочных страниц сайта
Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.
- Сбор финансовых показателей
- Декомпозиция бюджета
Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
- Подготовка масок.
- Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики.
Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
- Копирайтинг.
- Дизайн.
Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
- Технический анализ.
- Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics.
Внедрение CRM Call Tracking
- Создание аккаунта, базовые настройки.
- Настройка динамического коллтрекинга.
Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
- Загрузка, настройка и запуск кампании.
- Прохождение модерации.
- Запуск.
Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
- Проведение анализа планируемых и фактических показателей.
- Корректировка рекламной кампании с целью оптимизации.
Дополнительные сведения:
• Уверенный пользователь ПК: MS Office.
• Знания работы с KeyCollector.
• Продвинутый пользователь Direct commander.
• Навыки настройки Гиперлокального таргетинга.
• Умение работать с аналитикой поисковых систем. Яндекс Метрика и Google Analytics.
• Знания по внедрению Веб-аналитики с помощью Google Tag Manager.
• Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ.
• Создаю и настраиваю квизы, чаты, формы обратного звонка.
• Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс), КМС (Google Ads).
• Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ.
• Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ и Google Ads.
• Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Yagla и Elama.