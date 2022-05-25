stroganovdb

Директолог

Здравствуйте! Я Директолог, занимаюсь Контекстной рекламой в Яндекс Директ и Google Ads, созданием Турбо сайтов и Лендингов, а также многими другими задачами, которые я перечислю ниже: Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

- Анализ целевой аудитории.

- Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были).

- Анализ конкурентов.

- Анализ спроса и сезонности.

- Анализ посадочных страниц сайта

Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.

- Сбор финансовых показателей

- Декомпозиция бюджета

Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

- Подготовка масок.

- Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики.

Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

- Копирайтинг.

- Дизайн.

Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

- Технический анализ.

- Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics.

Внедрение CRM Call Tracking

- Создание аккаунта, базовые настройки.

- Настройка динамического коллтрекинга.

Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

- Загрузка, настройка и запуск кампании.

- Прохождение модерации.

- Запуск.

Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

- Проведение анализа планируемых и фактических показателей.

- Корректировка рекламной кампании с целью оптимизации.

Дополнительные сведения:

• Уверенный пользователь ПК: MS Office.

• Знания работы с KeyCollector.

• Продвинутый пользователь Direct commander.

• Навыки настройки Гиперлокального таргетинга.

• Умение работать с аналитикой поисковых систем. Яндекс Метрика и Google Analytics.

• Знания по внедрению Веб-аналитики с помощью Google Tag Manager.

• Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ.

• Создаю и настраиваю квизы, чаты, формы обратного звонка.

• Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс), КМС (Google Ads).

• Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ.

• Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ и Google Ads.

• Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Yagla и Elama.