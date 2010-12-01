Вакуумная упаковка

Компания Пакинторг на рынке с 2005 года. Она основана высококлассными специалистами в области производства пластиковых упаковок различного назначения и сложности. Каждый из сотрудников имеет более чем 10-летний опыт в данной области. Весьма солидный опыт позволяет нам гарантировать высочайшее качество производимой вакуумной пленки, вакуумной упаковки, пакетов и т.д. Все компании, сотрудничающие с Пакинторг оставляют только положительные отзывы о качстве продукции, оперативности и отзывчивости в работе, о лояльности и индивидуальному подходу к решению каждого вопроса.