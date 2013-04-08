Продуманные статьи на тему строительства и ремонта,описание стройматериалов

Пройдены курсы по копирайтингу.До этого писал на биржах статей.Образование средне-техническое по специальности авто слесарь,газоэлектро сварщик.

Опыт работы по отделке квартир и жилых помещений а также на автосервисе.

Серьезно отношусь к работе.Ответственное исполнение заказов. Открытость к критике.Готовность работать до результата.Разносторонность интересов.

Пишу статьи на тему:строительство и ремонт,описание товаров и стройматериалов.