Продуманные статьи на тему строительства и ремонта,описание стройматериалов
Пройдены курсы по копирайтингу.До этого писал на биржах статей.Образование средне-техническое по специальности авто слесарь,газоэлектро сварщик.
Опыт работы по отделке квартир и жилых помещений а также на автосервисе.
Серьезно отношусь к работе.Ответственное исполнение заказов. Открытость к критике.Готовность работать до результата.Разносторонность интересов.
Пишу статьи на тему:строительство и ремонт,описание товаров и стройматериалов.
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