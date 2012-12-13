Нужно доработать компонент от breakdesigns (http://test3.breakdesigns.net/index.php/product-builder-create-your-t-shirt . 1)изображения в компоненте добавляются в базу товаров virtuemart и выводятся на странице в виде превью, при нажатии на которое изображение в увеличенном виде появляется ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно доработать компонент от breakdesigns ( http://test3.breakdesigns.net/index.php/product-builder-create-your-t-shirt) .Конкретная задача во вложениии.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача такая:есть доменное имя,логотип компании,в нем цвет и слоганы,нужен интернет магазин не продающий,а с предварительным расчетом товара,скидок, изменения цены от размера,установки и отправки заявки менеджеру,принцип работы,структура практически та же ,как на сайте http://www.pndoors.com На какой ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад