Задача такая:есть доменное имя,логотип компании,в нем цвет и слоганы,нужен интернет магазин не продающий,а с предварительным расчетом товара,скидок, изменения цены от размера,установки и отправки заявки менеджеру,принцип работы,структура практически та же ,как на сайте http://www.pndoors.com На какой ...