strong777

Сергей strong777

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Доработка компонента и модуля joomla2.5 +virtue2

    Нужно доработать компонент от breakdesigns (http://test3.breakdesigns.net/index.php/product-builder-create-your-t-shirt . 1)изображения в компоненте добавляются в базу товаров virtuemart и выводятся на странице в виде превью, при нажатии на которое изображение в увеличенном виде появляется ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин

    Задача такая:есть доменное имя,логотип компании,в нем цвет и слоганы,нужен интернет магазин не продающий,а с предварительным расчетом товара,скидок, изменения цены от размера,установки и отправки заявки менеджеру,принцип работы,структура практически та же ,как на сайте http://www.pndoors.com На какой ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад