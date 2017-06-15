Помогу решить управленческие задачи.
Проработал 10 лет руководителем проектов в сфере digital как со стороны агентства, так и со стороны заказчика.
Могу помочь в следующих областях:
- Выработать план достижения конкретной цели
- Составить адаптированный под вас чеклист
- Спроектировать IT-экосистему, исходя из тех сервисов, которыми вы уже пользуетесь
- Подготовить обзор-сравнение конкретных сервисов для принятия решения вашей компанией
- Подготовить обзор-сравнение подрядчиков для решения определенной задачи, связанной с веб-технологиями
- Написать ТЗ
- Проверить чью-то работу, провести аудит полученного от исполнителя результата
- Дать обширную консультацию по интересующим веб-технологиям
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
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Управление проектами
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Уроки и Репетиторство
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$25/час
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