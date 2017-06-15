strongHealth

Николай strongHealth

 
39 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Помогу решить управленческие задачи.

Проработал 10 лет руководителем проектов в сфере digital как со стороны агентства, так и со стороны заказчика.

Могу помочь в следующих областях: 

  • Выработать план достижения конкретной цели
  • Составить адаптированный под вас чеклист
  • Спроектировать IT-экосистему, исходя из тех сервисов, которыми вы уже пользуетесь
  • Подготовить обзор-сравнение конкретных сервисов для принятия решения вашей компанией
  • ﻿Подготовить обзор-сравнение подрядчиков для решения определенной задачи, связанной с веб-технологиями
  • Написать ТЗ
  • Проверить чью-то работу, провести аудит полученного от исполнителя результата
  • Дать обширную консультацию по интересующим веб-технологиям
Наполнение сайтов
нет отзывов
$25/час
от $100от 5 дней
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Управление проектами
нет отзывов
$25/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$25/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга