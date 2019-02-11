strong_1984

Администрирование и настройка серверов
- Администрирование серверов
- Администрирование локальных сетей
- Настройка серверов под ваши задачи
- Настройка сетевого оборудования
- Создание сайтов
- Устранение различных неисправностей cms
- Размещение ваших сайтов на своих серверах.
- Администрирование ваших сайтов
- Круглосуточный мониторинг
- Восстановление работоспособности
- Предоставление vpn сервисов по протоколу l2tp pptp squid
- IP Телефония для различных задач
- Сертификаты Symantec для сайтов клиентов бесплатно
- Так же в продаже сертификаты других производителей