strong_1984

Евгений Тимонин strong_1984

 
39 летУкраина/Бердичев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Администрирование и настройка серверов

  • Администрирование серверов
  • Администрирование локальных сетей
  • Настройка серверов под ваши задачи
  • Настройка сетевого оборудования
  • Создание сайтов
  • Устранение различных неисправностей cms
При долговременном сотрудничестве
  • Размещение ваших сайтов на своих серверах.
  • Администрирование ваших сайтов
  • Круглосуточный мониторинг
  • Восстановление работоспособности
  • Предоставление vpn сервисов по протоколу l2tp pptp squid
  • IP Телефония для различных задач
  • Сертификаты  Symantec для сайтов клиентов бесплатно 
  • Так же в продаже сертификаты других производителей
VPN