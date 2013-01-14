Делаю профессиональные сайты на основе последних программных разработок. Объединяю передовые возможности различных cms (систем управления) и технологий в сборки, способные решать самые сложные задачи: интернет магазины, каталоги, vip представительства в интернете, информационные порталы, системы тематического подбора контента (новости, аудио, видео, социальные сети, блоги и т.п.) - на вашем сайте всегда будет самая актуальная информация. Оптимизирую сайты для поискового продвижения сразу в процессе разработки. Без предоплаты. Оплата поэтапная. Вы платите только за выполненные объёмы работ. Решаю сопутствующие задачи с хостингом и его настройкой, регистрацией доменных имён и т.п.

Являюсь также профессиональным web дизайнером.

Не включаю в стоимость работ расходы на рекламу, аренду офиса, бухгалтерию и т.п. - вы оплачиваете только время, необходимое на осуществление вашего задания. Никаких скрытых накруток. Работаю дома -постоянная связь с заказчиком телефон, e-mail, skype

Не пользуюсь услугами агентств по трудоустройству, не работаю на web агентства.