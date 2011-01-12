Мы даем в лизинг автомобили

На сайте лизинговой компании «Транс-Инвест-Проект» вы можете узнать все о лизинге. Мы предоставляем услуги лизинга в таких городах как Оренбург, Самара, Тольятти и Ульяновск. Лизинг — это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. Мы даем в лизинг автомобили, оборудование, спецтехнику, недвижимость и имущество. Предоставляем услуги финансового лизинга. Оперативный лизинг гораздо удобнее и выгоднее, чем кредиты.

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