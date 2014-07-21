stroykin

Валентин stroykin

 
48 летРоссия/Хабаровск
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Начальная заставка на видео

    Необходимо сделать начальную заставку и заставку в конце видео Для интернет-магазина инструмента и оборудования. Видео - описание инструмента, оборудования

    Видеомонтаж32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изготовление баннера

    $50

    Нам нужно сделать статистический банер для слайдера stroykin.com Размер 500*294 Тема: "При покупке на сумму 10000 руб доставка бесплатно"

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннер для слайдера

    $50

    Нам нужно сделать статистический банер для слайдера stroykin.com Размер 500*294 Тема: Акция "купи комплект получи скидку 10% за комплект" комплект: мотопомпа+спиральный напорно-всасывающий шланг

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Изготовление баннера
Валентин — хороший заказчик с мгновенной оплатой, мои рекомендации)
Все здорово, быстро, качественно
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Баннер для слайдера
Все в рамках комфортабельного сотрудничества. Четкая задача, производственный интерактив и своевременная оплата. Я доволен.
Быстро и качественно. Грамотные рекомендации. Рекомендую
Ответный отзыв