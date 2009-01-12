stroypartia09

ООО СтройПартия - Все для строительства, от дверныех петель до сайдинга. Вс

ООО СтройПартия г. Ижевск - это торговая компания по продаже отделочных и стройматериалов, являющаяся частью большого строительного холдинга. Мы продаем строительные материалы, брус различного диаметра, лдсп, осп, цемент а также электроды, колодцы, бетонные блоки, ЖБИ и отделочные материалы. Затеяли строительство? Добро пожаловать к нам!