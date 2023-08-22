Работаю хорошо, быстро и качественно.

Здравствуйте. Меня зовут Яна, мне 25 лет.

Обладаю достаточными возможностями для быстрого и качественного заказа.

Хорошо нахожу общий язык с людьми)



Ваш заказ будет выполнен в кратчайшие сроки.

Владею в совершенстве такими языками как Русский и Украинский. Имею базовые знания Английского.

Переводы: Русский-Украинский, Украинский-Русский.



Имею опыт в творческой деятельности, в такой как графический дизайн, создания логотипов и артов.



Буду рада сотрудничеству!

Благодарю за Ваше внимания.