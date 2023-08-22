struk1997

Яна Струк struk1997

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работаю хорошо, быстро и качественно.

Здравствуйте. Меня зовут Яна, мне 25 лет.
Обладаю достаточными возможностями для быстрого и качественного заказа.
Хорошо нахожу общий язык с людьми)

Ваш заказ будет выполнен в кратчайшие сроки.
Владею в совершенстве такими языками как Русский и Украинский. Имею базовые знания Английского.
Переводы: Русский-Украинский, Украинский-Русский.

Имею опыт в творческой деятельности, в такой как графический дизайн, создания логотипов и артов.

Буду рада сотрудничеству!
Благодарю за Ваше внимания.