Работаю хорошо, быстро и качественно.
Здравствуйте. Меня зовут Яна, мне 25 лет.
Обладаю достаточными возможностями для быстрого и качественного заказа.
Хорошо нахожу общий язык с людьми)
Ваш заказ будет выполнен в кратчайшие сроки.
Владею в совершенстве такими языками как Русский и Украинский. Имею базовые знания Английского.
Переводы: Русский-Украинский, Украинский-Русский.
Имею опыт в творческой деятельности, в такой как графический дизайн, создания логотипов и артов.
Буду рада сотрудничеству!
Благодарю за Ваше внимания.