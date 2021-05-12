Предлагаю:
· продуманный, уникальный дизайн, который подчеркивает ваши преимущества, привлекает новых клиентов, увеличивает продажи
· поддержку проектов, захотите дополнить / изменить — я здесь
Примеры работ в портфолио на bechance
Цены/Сроки:
· главная / концепт: $150-300 | 3-7 дней
· другие страницы: $50-150 | 3-7 дней
· дизайн лендинга: $150-300 | 3-7 дней
Результат:
· cсылка на проект Figma + архив с графикой
· cтраницы в pdf
· UI-KIT проекта
· описание предлагаемых эффектов со ссылками на референсы
Условия сотрудничества:
· работаю после выбора исполнителем проекта
· макеты высылаю после 100% оплаты
· предоплата от 25 до 100% в зависимости от объема работы по проекту
Контакты:
· система личных сообщений сайта
· мессенджеры, указанные в разделе контактов
Портфолио
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