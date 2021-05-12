UX/UI дизайн сайтов, интернет-сервисов, веб-приложений. Профессионально. Pixel-perfect.

Предлагаю:

· продуманный, уникальный дизайн, который подчеркивает ваши преимущества, привлекает новых клиентов, увеличивает продажи

· поддержку проектов, захотите дополнить / изменить — я здесь

Примеры работ в портфолио на bechance

Цены/Сроки:

· главная / концепт: $150-300 | 3-7 дней

· другие страницы: $50-150 | 3-7 дней

· дизайн лендинга: $150-300 | 3-7 дней

Результат:

· cсылка на проект Figma + архив с графикой

· cтраницы в pdf

· UI-KIT проекта

· описание предлагаемых эффектов со ссылками на референсы

Условия сотрудничества:

· работаю после выбора исполнителем проекта

· макеты высылаю после 100% оплаты

· предоплата от 25 до 100% в зависимости от объема работы по проекту

Контакты:

· система личных сообщений сайта

· e-mail

· мессенджеры, указанные в разделе контактов