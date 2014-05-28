Программист, веб-программист
Опыт программирования - более 15 лет
C#, ASP.Net, PHP
Очень большой опыт работы с Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, Virtuemart 1.1, 2.0. Любые доработки для этих систем за кратчайшие сроки и минимальные цены.
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HTML-верстка
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от $100
от 2 дней
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Веб-программирование
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от $700
от 6 дней
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Интернет-магазины
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от $200
от 2 дней
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Поисковые системы (SEO)
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от $2000
от 30 дней
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Сайты «под ключ»
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от $100
от 2 дней
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Системы управления (CMS)
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от $1000
от 10 дней
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Тестирование сайтов
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от $50
от 1 дня
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