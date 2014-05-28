Программист, веб-программист

Опыт программирования - более 15 лет

C#, ASP.Net, PHP

Очень большой опыт работы с Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, Virtuemart 1.1, 2.0. Любые доработки для этих систем за кратчайшие сроки и минимальные цены.