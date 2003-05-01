stuba

Наталья stuba

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

ДИЗАЙНЕР ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Лебедева Наталья Олеговна

Личные данные:

28 лет

замужем, дети есть

Россия, Санкт-Петербург

Контактная информация:

тел: +7921 359 14 95, 447 91 01

e-mail: [email protected]

Пожелания к должности:

Отрасль: Дизайн,полиграфия

График работы: любой

Образование:

ВУЗ: СПбГУП (2000-2005)

Дневное обучение

Факультет культуры

Специальность: специалист по рекламе

ВУЗ: ЛИМТУ при ИТМО (02/2007-09/2007)

Факультет: Переподготовки и повышения квалификации

кафедра: Компьютерного проектирования и дизайна

Вечернее обучение

Опыт работы:

Опыт работы: 3,5 года

Профессиональный опыт:

10/2008-08/2010

ООО "Евромотор"

Должность: руководитель рекламного отдела

Обязанности: разработка фирменного стиля фирмы, дизайн макетов, размещение рекламы в СМИ.

01/2008-10/2008

ООО Экспресс копи-центр

Должность: дизайнер

Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), разработка фирменного стиля, предпечатная подготовка.

09/2007-04/2008

Рекламное агенство "Диарт"

Должность: дизайнер

Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), разработка фирменного стиля,реклама на транспорте, наружная реклама; предпечатная подготовка.

06/2006-04/2007

Салон красоты "Леди"

Должность: администратор

12/2005-04/2006

ООО "Юнишоп"

Должность: специалист по телемаркетингу

Обязанности: поиск новых клиентов, работа с базой клиентов, ведение телефонных переговоров.

06/2005-09/2005

ООО "Великолукский мясокомбинат"

Должность: продевец

05/2003-09/2004

ООО Ирселен

Должность: продавец-консультант

Знание иностранных языков:

англ.яз.- базовый, читаю и перевожу со словарем

Дополнительная информация

Владение ПК: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign,Adobe Illustrator.