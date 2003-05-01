ДИЗАЙНЕР ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Лебедева Наталья Олеговна
Личные данные:
28 лет
замужем, дети есть
Россия, Санкт-Петербург
Контактная информация:
тел: +7921 359 14 95, 447 91 01
e-mail: [email protected]
Пожелания к должности:
Отрасль: Дизайн,полиграфия
График работы: любой
Образование:
ВУЗ: СПбГУП (2000-2005)
Дневное обучение
Факультет культуры
Специальность: специалист по рекламе
ВУЗ: ЛИМТУ при ИТМО (02/2007-09/2007)
Факультет: Переподготовки и повышения квалификации
кафедра: Компьютерного проектирования и дизайна
Вечернее обучение
Опыт работы:
Опыт работы: 3,5 года
Профессиональный опыт:
10/2008-08/2010
ООО "Евромотор"
Должность: руководитель рекламного отдела
Обязанности: разработка фирменного стиля фирмы, дизайн макетов, размещение рекламы в СМИ.
01/2008-10/2008
ООО Экспресс копи-центр
Должность: дизайнер
Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), разработка фирменного стиля, предпечатная подготовка.
09/2007-04/2008
Рекламное агенство "Диарт"
Должность: дизайнер
Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), разработка фирменного стиля,реклама на транспорте, наружная реклама; предпечатная подготовка.
06/2006-04/2007
Салон красоты "Леди"
Должность: администратор
12/2005-04/2006
ООО "Юнишоп"
Должность: специалист по телемаркетингу
Обязанности: поиск новых клиентов, работа с базой клиентов, ведение телефонных переговоров.
06/2005-09/2005
ООО "Великолукский мясокомбинат"
Должность: продевец
05/2003-09/2004
ООО Ирселен
Должность: продавец-консультант
Знание иностранных языков:
англ.яз.- базовый, читаю и перевожу со словарем
Дополнительная информация
Владение ПК: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign,Adobe Illustrator.