Предметы - психология, геополитика, демография, экология, информатика, правоведение, профориентация, социология, философия, культурология, история.

Ниже предоставляю ссылки на примеры моих работ:

Психология - http://depositfiles.com/ru/files/8syqskmoc

Характер и личность. Общее и различное в этих понятиях - http://depositfiles.com/files/796eu0d8d

Анализ эффективности психологических методик в отношении борьбы с табакокурением. - http://depositfiles.com/files/130a390tw

Специфика общения мед.персонала с родителями с целью эффективного обследования - http://depositfiles.com/files/i31lmiuhc

Философия - http://depositfiles.com/files/hbemt5hbx

Философия и искусство - http://depositfiles.com/ru/files/7lw22ltcz

Конфликт и его структура - http://depositfiles.com/ru/files/c3lgu3tve

Социология - http://depositfiles.com/ru/files/q7ya4x979

Иван Грозный и его государственная деятельность - http://depositfiles.com/ru/files/wvx292de0

Роль русской православной церкви в истории отечественной культуры - http://depositfiles.com/ru/files/j3bji1cuq

Особенности становления предпринимательства России - http://depositfiles.com/ru/files/4tcrmqwan

Логика- http://depositfiles.com/ru/files/gcwnmi6w3

Профориентация - http://depositfiles.com/files/d2xszhltv

экология - http://depositfiles.com/files/brbaoln6i

Архитектура и основные компоненты персонального компьютера - http://depositfiles.com/ru/files/x9z99zi56

Демография - http://depositfiles.com/ru/files/wyee4374s

Демография1 - http://depositfiles.com/ru/files/x9z99zi56

Геополитика - http://depositfiles.com/files/6g8161i85