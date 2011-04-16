Предметы - психология, геополитика, демография, экология, информатика, правоведение, профориентация, социология, философия, культурология, история.
Ниже предоставляю ссылки на примеры моих работ:
Психология - http://depositfiles.com/ru/files/8syqskmoc
Характер и личность. Общее и различное в этих понятиях - http://depositfiles.com/files/796eu0d8d
Анализ эффективности психологических методик в отношении борьбы с табакокурением. - http://depositfiles.com/files/130a390tw
Специфика общения мед.персонала с родителями с целью эффективного обследования - http://depositfiles.com/files/i31lmiuhc
Философия - http://depositfiles.com/files/hbemt5hbx
Философия и искусство - http://depositfiles.com/ru/files/7lw22ltcz
Конфликт и его структура - http://depositfiles.com/ru/files/c3lgu3tve
Социология - http://depositfiles.com/ru/files/q7ya4x979
Иван Грозный и его государственная деятельность - http://depositfiles.com/ru/files/wvx292de0
Роль русской православной церкви в истории отечественной культуры - http://depositfiles.com/ru/files/j3bji1cuq
Особенности становления предпринимательства России - http://depositfiles.com/ru/files/4tcrmqwan
Логика- http://depositfiles.com/ru/files/gcwnmi6w3
Профориентация - http://depositfiles.com/files/d2xszhltv
экология - http://depositfiles.com/files/brbaoln6i
Архитектура и основные компоненты персонального компьютера - http://depositfiles.com/ru/files/x9z99zi56
Демография - http://depositfiles.com/ru/files/wyee4374s
Демография1 - http://depositfiles.com/ru/files/x9z99zi56
Геополитика - http://depositfiles.com/files/6g8161i85