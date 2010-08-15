student12

Дас student12

 
44 годаБеларусь/Глуск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Программирование Делфи CGI Perl Базы данных локальные программы веб програм

Резюме

1. Языки программирования - Делфи Перл CGI PHP (возможно изучение других языков по мере надобности)

2. Базы данных - Mysql и аналогичные

3. программирование, настройка баз данных, настройка операционных систем,

установка настройка систем, обработка видео, звука,фото VirtualDub и т п программы

4. языки - Английский, русский

5. занятость - время пока есть.

6. оплата - от 5$

PHPMySQLPerl
Системное программирование
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от 2 дней
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Мобильные приложения
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Базы данных
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Прикладное ПО
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