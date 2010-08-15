Программирование Делфи CGI Perl Базы данных локальные программы веб програм
Резюме
1. Языки программирования - Делфи Перл CGI PHP (возможно изучение других языков по мере надобности)
2. Базы данных - Mysql и аналогичные
3. программирование, настройка баз данных, настройка операционных систем,
установка настройка систем, обработка видео, звука,фото VirtualDub и т п программы
4. языки - Английский, русский
5. занятость - время пока есть.
6. оплата - от 5$
Действие аккаунта приостановлено!
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