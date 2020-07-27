Designer’s of emotions

﻿Прежде всего мы выступаем за персонифицированный подход и высокий уровень исполнения задач, поэтому каждый дизайн-проект SUDIO DA уникален в своей концепции и продуман до деталей. При создании жилых и коммерческих пространств, мы не боимся экспериментировать, следим за трендами и стремимся предвосхищать пожелания заказчика. Благодаря работе профессиональной команды нашей студии, состоящей из проектировщиков, художников инженеров и строителей, мы достигаем совершенного результата. Весь процесс проектирования мы ведем сами — от разработки концепции, комплектации, до строительно-ремонтных работ и проведения авторского контроля объектов.

Мы создаем атмосферу и вкладываем душу в проекты, не забывая при этом про рациональные показатели как цена и качество. Сочетание оригинальных приемов, авторских элементов, эргономичных планировок, функциональных и практичных материалов отделки, использование актуальных технологий, арт-объектов и персонального сервиса делают жизнь и работу в наших объектах полными вдохновения и индивидуальности. Мы проектируем эмоции.