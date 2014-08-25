Заказать идею для любой сферы жизни и бизнеса!
Презентация, стартап, внедрение нового продукта, улетная вечеринка, что угодно!
Проверить идею
Команда профессиональных аналитиков и социологов проводит опрос фокус-групп вашей целевой аудитории. Мы тестируем несколько вариантов идеи и определяем лучшую.
Придумать легенду
К аналитикам и социологам подключаются психологи и специалисты по НЛП-технологиям. Вместе они создают уникальную легенду для компании, события или услуги.
Написать супер-тексты для проекта
К работе подключаются опытные копирайтеры, рерайтеры, контент-менеджеры – при этом все предыдущие специалисты продолжают работать над вашим проектом!
Создать WOW-дизайн
К уже сложившейся и сработавшейся команде подключаются дизайнеры. Они создают графическое наполнение сайта, интерактивные баннеры и видеоролики. Организовывают разработку, верстку, печать и раздачу рекламных материалов.
Это полноценная работа «под ключ».
Визитки, интернет-страницы, ваше личное фото ВКонтакте – все будет стильно, красиво, эффективно и уникально!
Убедиться, что все заработало
Аналитики проверяют эффективность всех этапов развития идеи и ставят ее на рабочие рельсы. Теперь идея работает сама – и обеспечивает вам деньги, славу и престиж!
РЕЗУЛЬТАТ
Вы занимаетесь любимым делом и зарабатываете на этом деньги.
Наслаждаетесь результатами!