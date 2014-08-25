Хотите прямо сейчас выгодно купить идею? Студия «Птица» продает улетные иде

Заказать идею для любой сферы жизни и бизнеса!

Презентация, стартап, внедрение нового продукта, улетная вечеринка, что угодно!

Проверить идею

Команда профессиональных аналитиков и социологов проводит опрос фокус-групп вашей целевой аудитории. Мы тестируем несколько вариантов идеи и определяем лучшую.

Придумать легенду

К аналитикам и социологам подключаются психологи и специалисты по НЛП-технологиям. Вместе они создают уникальную легенду для компании, события или услуги.

Написать супер-тексты для проекта

К работе подключаются опытные копирайтеры, рерайтеры, контент-менеджеры – при этом все предыдущие специалисты продолжают работать над вашим проектом!

Создать WOW-дизайн

К уже сложившейся и сработавшейся команде подключаются дизайнеры. Они создают графическое наполнение сайта, интерактивные баннеры и видеоролики. Организовывают разработку, верстку, печать и раздачу рекламных материалов.

Это полноценная работа «под ключ».

Визитки, интернет-страницы, ваше личное фото ВКонтакте – все будет стильно, красиво, эффективно и уникально!

Убедиться, что все заработало

Аналитики проверяют эффективность всех этапов развития идеи и ставят ее на рабочие рельсы. Теперь идея работает сама – и обеспечивает вам деньги, славу и престиж!

РЕЗУЛЬТАТ

Вы занимаетесь любимым делом и зарабатываете на этом деньги.

Наслаждаетесь результатами!