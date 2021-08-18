Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я создаю сайты и рекламные кампании!
Чем могу быть полезен?
- Дизайн лендинга (одностраничного сайта)
- Настройка рекламы Яндекс и Google
- Создание и ведение групп в соцсетях
Почему именно я?
- Делаю дизайн, который дает оптимальную конверсию: звонки, опросы (квизы), воронки продаж (AMO CRM)
- Слежу за новейшими трендами в дизайне
- Всегда на связи, ежедневная техподдержка
- Выполняю проекты в срок и ответственен в работе
- Уникальный дизайн без шаблона, с версиями для ноутбуков, телефонов и планшетов
- На сайт ставлю кнопки соцсетей, мессенджеров и кликабельные телефоны
- Регистрирую сайт в сервисах Яндекс Карты (Справочник) и Google Maps (Business)
- Всегда готов наполнить сайт статьями или изменить дизайн.
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