studio-maximus

Андрей studio-maximus

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Что мы делаем?

— Разрабатываем сайты

— Создаем фирменный стиль компании (или только логотип)

— Разрабатываем мобильные приложения для iOS и Android

— Комплексно продвигаем сайты (включая контекстную рекламу)

— Отвечаем за качество

AndroidiOSПриложение для iOS
Портфолио
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $1800
от 30 дней
#3489
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $400
от 7 дней
#3745
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1800
от 30 дней
#5664
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $800
от 30 дней
#6137