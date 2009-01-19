Александр Краснов studio-redstudio-red
45 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ice Bridge185 просмотров
- Ориенталь150 просмотров
- Новая Ижора144 просмотра
- 3D-визуализация жилого комплекса "Ориенталь" для к190 просмотров
- Вистино247 просмотров
- Суздаль Хаус215 просмотров
- Северный город197 просмотров
- 3D-визуализация многофункционального комплекса "Ic246 просмотров
- Домостроитель196 просмотров
- Демидовъ Хаус160 просмотров
- Львовская гавань180 просмотров