Рустам Назметдинов studio-renderstudio-render
34 годаРоссия/Сургут
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн интерьера - www.studio-render.ru
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
Доброго Вам времени суток! Меня зовут Рустам Назметдинов, я частный дизайнер, предлагаю услуги по проектированию интерьеров.
Создание дизайн-проекта:
- Разработка концепции интерьера
- Планировка, перепланировка, расстановка мебели
- 3d визуализации для наглядного представления вашего будущего интерьера
- Чертежи, полный пакет рабочей документации для строителей
- Авторский надзор
Контакты:
сайт: http://www.studio-render.ru
тел.: +7 (904) 878 4999, +7(3462) 784 999
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн-проект интерьера квартиры 90м2 г. Санкт-Пет199 просмотров
- Дизайн-проект интерьера квартиры 65м2 г. Санкт-Пет296 просмотров
- Дизайн-проект салона красоты г. Санкт-Петербург547 просмотров