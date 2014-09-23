Дизайн интерьера - www.studio-render.ru

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

http://www.studio-render.ru

Доброго Вам времени суток! Меня зовут Рустам Назметдинов, я частный дизайнер, предлагаю услуги по проектированию интерьеров.

Создание дизайн-проекта:

- Разработка концепции интерьера

- Планировка, перепланировка, расстановка мебели

- 3d визуализации для наглядного представления вашего будущего интерьера

- Чертежи, полный пакет рабочей документации для строителей

- Авторский надзор

Контакты:

сайт: http://www.studio-render.ru

тел.: +7 (904) 878 4999, +7(3462) 784 999

e-mail: [email protected]