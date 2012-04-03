studioR

Маша studioR

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Верстка сайтов (html, css), обработка фото, верстка электронных книг.

Верстка сайтаHTMLCSS
Портфолио
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HTML-верстка
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