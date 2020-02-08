studio_pro

Максим studio_pro

 
33 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
grand16121980
Андрей 
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
$35
10 баллов
4 года назад
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Спасибо. Очень общительный заказчик.
Хороший специалист, сделал больше чем мы от него ждали. Рекомендую к сотрудничеству.
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