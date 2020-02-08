studio_pro

Нужно оптимизировать сайт по рекомендациям Google PageSpeed Insights. Сайт адаптивный, движок WordPress. Необходимо уменьшить скорость загрузки сайта до 3 сек, и войти в зеленую зону pagespeed (90-100) Ссылку если нужно скину в лс. При отправке заявки, расскажите ...
- $45Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 года назад
Предоставить Выгрузку с сервиса анализа конкурентов SpyWords , Serpstat, Key.so или др. Полную статистику о контекстной рекламе o ключевых фраз и т.д : 5 сайтов. Сроки - сегодня-завтра.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Есть список ключевых слов. Нужно определить их частоту в яндекс. вордстате и составить список минус - слов для создания рекламной компании конкретного сайта. 2. Получить статистику объявлений конкурентов по заданным и собранными вами ключевыми словами. 3. ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт4 года назад
- $35
Добрый день. - Необходимо провести анализ первой десятки конкурентов, то есть собрать ключевые слова по которым сейчас крутится контекстная реклама конкурентов. Сфера - облицовка камня и тд по МО и Москве. - Собрать ключевые слова по категориям сайта, подобрать синонимы ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Добрый день ! Нужно собрать ключевые слова по категориям сайта, подобрать синонимы и разбить по группам и отсеять ненужные , составит утп и сделать в удобно-читаемом виде. Сайт из 5 страниц, есть каталог товаров . Цель сайта - собрать заявки. Сфера ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Всем привет! Нужно собрать ключевые слова по категориям сайта, подобрать синонимы и разбить по группам и отсеять ненужные и сделать в удобно-читаемом виде. Сфера - облицовка камня и тд по МО и Москве . Будет здорово, если у ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт4 года назад