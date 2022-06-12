Логосан Студия studiologosunstudiologosun
Предлагаем услуги:
- Разработка фирменного логотипа различной степени сложности;
- Разработка рекламного баннера;
- Дизайн рекламных плакатов и вывесок;
- Дизайн визиток, флаеров, листовок.
Услуга так же включает в себя:
- Исходники в любом удобном для Вас формате: jpeg, eps, pdf, png, ai, psb;
- Высокое разрешение;
- Презентация логотипа (дизайна) с примерами использования на носителях.
Мы гарантируем Вам качественную разработку дизайна компании, наша работа включает в себя:
1. Анализ Вашей компании, конкурентных предприятий и так же, анализ целевой аудитории;
2. Создание успешного уникального дизайна;
3. Согласование логотипа, правки в соответствии с вашими пожеланиями.
Для того, чтобы результат наиболее полно соответствовал вашим требованиям, мы отправим Вам БРИФ для заполнения деталей.
Этот этап в работе неотъемлемо важен, для того чтобы:
- получить дизайн, наиболее точно подходящий под Ваши представления о нём;
- сократить время разработки и утверждения;
- исключить разногласия;
- создать уникальный фирменный дизайн, который будет долговечно и эффективно работать на Вас.
После заполнения брифа мы разрабатываем для Вас 3 варианта логотипа и самый подходящий под ваши пожелания дорабатываем до идеала.
Внесение правок неограниченно.
Сроки работы: от 2-х дней (индивидуально обсуждается с Вами).
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