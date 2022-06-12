Вас приветствует студия-дизайна LOGOSUN! Занимаемся профессиональной разработкой дизайна компаний.

Предлагаем услуги:

- Разработка фирменного логотипа различной степени сложности;

- Разработка рекламного баннера;

- Дизайн рекламных плакатов и вывесок;

- Дизайн визиток, флаеров, листовок.

Услуга так же включает в себя:

- Исходники в любом удобном для Вас формате: jpeg, eps, pdf, png, ai, psb;

- Высокое разрешение;

- Презентация логотипа (дизайна) с примерами использования на носителях.

Мы гарантируем Вам качественную разработку дизайна компании, наша работа включает в себя:

1. Анализ Вашей компании, конкурентных предприятий и так же, анализ целевой аудитории;

2. Создание успешного уникального дизайна;

3. Согласование логотипа, правки в соответствии с вашими пожеланиями.

Для того, чтобы результат наиболее полно соответствовал вашим требованиям, мы отправим Вам БРИФ для заполнения деталей.

Этот этап в работе неотъемлемо важен, для того чтобы:

- получить дизайн, наиболее точно подходящий под Ваши представления о нём;

- сократить время разработки и утверждения;

- исключить разногласия;

- создать уникальный фирменный дизайн, который будет долговечно и эффективно работать на Вас.

После заполнения брифа мы разрабатываем для Вас 3 варианта логотипа и самый подходящий под ваши пожелания дорабатываем до идеала.

Внесение правок неограниченно.

Сроки работы: от 2-х дней (индивидуально обсуждается с Вами).