stuk007

Razelkin Eduard stuk007

 
41 годРоссия/Кратово
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Создаём сайты в г.Жуковском и в Московской области

http://zhukdesign.ru

  • Перевести сайт на Bitrix CMS (шаблон)

    $70

    Имеется сайт из обычных html страничек, нужно сделать из всего этого шаблон для Bitrix. Одним словом, чтобы всё ровно работало на Битриксе. Кому интересно прошу отписать в ICQ 414415415, рассмотрим работу подробнее.

    HTMLБитрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Погода и время на сайт (заказ билетов)

    $20

    Требуется сделать следующее на сайте авиакомпании (гл.страница - заказ билета): при выборе городов - отображать справа время и погоду города (на данное время). На прилагаемом скриншоте всё обведено. Никаких левых ссылок сайтов погоды быть не должно. Часы можно ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форма онлайн бронирования

    $15

    Есть сайт онлайн бронирования билетов и есть форма с теми же полями, только с другим дизайном. Нужно сделать так, чтобы на одном сайте пользователь заполнял поля, нажимал на кнопку "поиск рейсов" и его перекидывало на главный ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин для DLE

    $50

    Трубется написать / найти модуль интернет магазина для DLE. Посетитель выбирает товар, добавляет в корзину, из корзины оформляет заказ и данные отправляются админу сайта на почту. Всё очень просто. Версия движка: 8.2 и выше Предварительно можно обсудить в ICQ ...

    DLE
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад