Имеется сайт из обычных html страничек, нужно сделать из всего этого шаблон для Bitrix. Одним словом, чтобы всё ровно работало на Битриксе. Кому интересно прошу отписать в ICQ 414415415, рассмотрим работу подробнее.
Создаём сайты в г.Жуковском и в Московской области
- $70Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Требуется сделать следующее на сайте авиакомпании (гл.страница - заказ билета): при выборе городов - отображать справа время и погоду города (на данное время). На прилагаемом скриншоте всё обведено. Никаких левых ссылок сайтов погоды быть не должно. Часы можно ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $15
Есть сайт онлайн бронирования билетов и есть форма с теми же полями, только с другим дизайном. Нужно сделать так, чтобы на одном сайте пользователь заполнял поля, нажимал на кнопку "поиск рейсов" и его перекидывало на главный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Трубется написать / найти модуль интернет магазина для DLE. Посетитель выбирает товар, добавляет в корзину, из корзины оформляет заказ и данные отправляются админу сайта на почту. Всё очень просто. Версия движка: 8.2 и выше Предварительно можно обсудить в ICQ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад