Очень важно полностью прочитать все задание целиком. Оно подробное и многие вопросы отпадут сами собой. Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров.В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, ...
- $100Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $100
Очень важно полностью прочитать все задание целиком. Оно подробное и многие вопросы отпадут сами собой. Для старейшего эролит сайта Рунета Стульчик https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров. В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт2 года назад
- $7
Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров.В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, что рядом с некоторыми произведениями будут отображаться обложка книги - своеобразная визитная карточка рассказа. ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт2 года назад
Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров. В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, что рядом с некоторыми произведениями будут отображаться обложка книги - своеобразная визитная карточка рассказа. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Изготовление серии баннеров (ресайз) для проекта эротического характера sexyrus.info 468x60, 100x100, 234x60. Баннеры должны быть CTRные, но без явного порно. Само слово "порно" встречаться в баннере не должно. Креатив остается на совести исполнителя. Баннеры 100x100, 234x60 до ...Баннеры6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $130
Необходимо написание скрипта, выполняющего автоматический перевод с англйиского на русский названия галерей изображений. Пример названий галерей можно увидеть на сайте http://dazae.biz/ Язык программирования: PHP или Perl (лучше Perl) Возможно использование как MySQL, так и текстовых файлов. (лучше ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо написание скрипта, выполняющего автоматический перевод с англйиского на русский названия галерей изображений. Пример названий галерей можно увидеть на сайте http://dazae.biz/ Язык программирования: PHP или Perl (лучше Perl) Нежелательно использование MySQL (лучше текстовые файлы). Скрипт будет запускаться из ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад