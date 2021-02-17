stulchik

Дмитрий stulchik

 
57 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Нарисовать набор книжных обложек для сайта

    $100

    Очень важно полностью прочитать все задание целиком. Оно подробное и многие вопросы отпадут сами собой. Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров.В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать набор книжных обложек

    $100

    Очень важно полностью прочитать все задание целиком. Оно подробное и многие вопросы отпадут сами собой. Для старейшего эролит сайта Рунета Стульчик https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров. В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать обложку книги

    $7

    Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров.В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, что рядом с некоторыми произведениями будут отображаться обложка книги - своеобразная визитная карточка рассказа. ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать шаблон иллюстрации

    Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров. В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, что рядом с некоторыми произведениями будут отображаться обложка книги - своеобразная визитная карточка рассказа. ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Баннеры для эросайта

    $20

    Изготовление серии баннеров (ресайз) для проекта эротического характера sexyrus.info 468x60, 100x100, 234x60. Баннеры должны быть CTRные, но без явного порно. Само слово "порно" встречаться в баннере не должно. Креатив остается на совести исполнителя. Баннеры 100x100, 234x60 до ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод описаний галерей изображений (англ-рус)

    $130

    Необходимо написание скрипта, выполняющего автоматический перевод с англйиского на русский названия галерей изображений. Пример названий галерей можно увидеть на сайте http://dazae.biz/ Язык программирования: PHP или Perl (лучше Perl) Возможно использование как MySQL, так и текстовых файлов. (лучше ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт перевода описания

    $100

    Необходимо написание скрипта, выполняющего автоматический перевод с англйиского на русский названия галерей изображений. Пример названий галерей можно увидеть на сайте http://dazae.biz/ Язык программирования: PHP или Perl (лучше Perl) Нежелательно использование MySQL (лучше текстовые файлы). Скрипт будет запускаться из ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад