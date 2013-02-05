stunary

Ольга Протасенко stunary

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Skype: stunary

  • Копирайтер на женский блог

    Здравствуйте, друзья. Ищу ответственного, трудолюбивого и любящего свою работу копирайтера для написания статей на женский блог, посвященный красоте и здоровому образу жизни. Именно БЛОГ, так что писать нужно уметь легко и непринужденно, от первого (женского) лица. ...

    Написание статей
    Копирайтинг72 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Уникальный дизайн сайта (с отрисовкой!)

    (Работаю только по Безопасной сделке!) Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на wordpress. Пишу в раздел "Иллюстрации", т.к. специалисты здесь рисуют сами, а не берут картинки из Интернета/клипарт. Итак, дизайн нужен с нуля: шапка, ...

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подобрать поисковые запросы и релевантные им словосочетания

    Здравствуйте! Есть 3 автономных блога. Нужно: 1) Создать список запросов для продвижения статьями (никаких покупных ссылок не будет - только контентом). 2) ! Подобрать список релевантных словосочетаний для каждого запроса. Как я поняла из ответов на ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Красивая форма подписки и обложка для книги

    Здравствуйте! Нужна красивая форма подписки (дизайн+html-код) + 3d-обложку для книги. Важно! На выходе нужно получить именно html-код для виджета на блог, а не просто картинки. Наброски уже есть. Срок - 1 день. Цену пишите.

    HTML
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание тестов по профориентации. Все данные есть

    Здравствуйте! Есть книга (pdf, отсканированные страницы среднего качества) с тестами по профориентации. Нужно из них составить полноценные интерактивные тесты: отдельным скриптом (запуск с жесткого диска) или на php (с возможностью отвечать и получать результаты прямо на ...

    PHP
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • ВКонтакте: переделать аватарку

    http://vk.com/blogopsy Нужно переделать: низ сделать "тяжелее верха" и т.п. по законам дизайна аватарок и в стиле паблика) Цену и сроки называйте. П.С. Всех мужчин с праздником!:-) П.П.С. На ближайшее будущее есть еще мелкая работа с картинками, если сработаемся.

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка, небольшая коррекция шаблона WP

    Настроить виджеты по образцу, отображение записей, комментариев, кое-где поменять шрифт. Тема - sahifa На предыдущем проекте все это делала сама, но сейчас не хватает времени. Особенно интересуют люди, уже работающие с платными шаблонами, лучше - конкретно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактирование шаблона: дизайн+верстка

    Здравствуйте! Нужно отредактировать платный шаблон WordPress: шапку (+ вставить существующий логотип), фон, шрифты. Как результат нужна готовая тема, чтобы осталось только нажать кнопку "активировать" в панели администратора. Указывайте, пжл, свои сроки и цену.

    WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить шаблон WordPress

    Здравствуйте! Дано: - Психологический блог со старым дизайном. - Новый логотип. - Шаблон ВордПресс (http://themes.tielabs.com/?theme=sahifa) Требуется дизайнер (?) для настройки и "украшения" этого шаблона (папку с ним могу выслать): красивой шапки (логотип вставить в нужное место и т.д.), фона, шрифтов ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка шапки сайта

    Здравствуйте! Есть сайт (блог) http://blogopsy.ru/, у которого надо перерисовать шапку в стиле основного дизайна и темы (психология), саму шапку сделать более узкой. Чтобы было не так угнетающе, но в то же время, чтобы сохранилась "душевная домашняя ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Слоган для блога

    $50

    Здравствуйте! Нужен слоган для блога о психологии. Сломала всю голову, поэтому нужна помощь сторонних лиц-профессионалов) Название пока "Психология для жизни". Его оставляем, скорее всего (посмотрим), нужен зазывной текст. Пишите цену и сроки.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип и доработка дизайна/редизайн блога

    $50

    Нужно создать логотип и доработать шапку блога. В том же стиле, в котором есть сейчас: http://BlogoPsy.ru Оплату желательно осуществлять через Qiwi-кошелек. Есть возможность перевода на кошелек U (Украина). Предыдущий выбранный исполнитель "вдруг пропал", поэтому тему открываю заново, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шапка для блога WP, логотип

    Здравствуйте! Нужен специалист для создания логотипа и шапки блога на WordPress. Задумка по шапке уже есть, нужно помочь в ее реализации. Либо предложить свой вариант (будем обсуждать). Если будут идеи для прочих изменения (цвета и тд) ...

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Подобрать поисковые запросы и релевантные им словосочетания
Замечательный заказчик, очень доволен сотрудничеством.
Отличное качество работы + корректировка и дополнения в процессе, пояснения. Специалист очень грамотный. Рекомендую!
Ответный отзыв
kisens
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Логотип и доработка дизайна/редизайн блога
Очень приятная в общении девушка, отличный заказчик. Рекомендую!
Спасибо огромное Людмиле за работу! Работает очень профессионально, быстро и, что для меня особенно ценно, с душой! Плюс, моментально реагировала на все мои замечания, сразу все исправляла-переделывала, а замечаний было много и не все четко сформулированные. В общем-то, и замечания-то были по моей вине - мне хотелось попробовать то так, то эдак - даже было неудобно просить в очередной раз. И даже с учетом этого уложились очень быстро. Буду обращаться теперь только к Людмиле!
Ответный отзыв
VITA_ER
Вита 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Поправить шаблон WordPress
Ольга как заказчик способствует творческому поиску! Оплата в срок согласно договоренности. Работать было очень приятно и общаться тоже. Рекомендую к сотрудничеству!
Превосходная работа И, что немаловажно - пунктуальность и оперативность! Я уже имела дело ранее с несколькими хорошими дизайнерами, однако Вита превзошла всех. Так понравились идеи и качество, что сотрудничество автоматически продлилось на дополнительные задачи. Большое спасибо, Вита!
Ответный отзыв
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
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Приятный в общении заказчик. Задание поставлено четко, оплата сразу. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Отличная работа! Быстро, качественно, с учетом всех замечаний! Спасибо большое, держим связь!
Ответный отзыв
marcnielsen
35 летДания
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка и оптимизация.
Ольга замечательный заказчик, не придирчива и умеет правильно излагать ход своих мыслей. Она четко сформировала ТЗ и объяснила, что нужно делать. Оплату получил вовремя и без задержек.
Спасибо большое, Марк! Мне вас посоветовал знакомый, за что и ему огромное спасибо! Работа проделана супер-профессионально: быстро, качественно, четко.
Ответный отзыв