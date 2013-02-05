Здравствуйте, друзья. Ищу ответственного, трудолюбивого и любящего свою работу копирайтера для написания статей на женский блог, посвященный красоте и здоровому образу жизни. Именно БЛОГ, так что писать нужно уметь легко и непринужденно, от первого (женского) лица. ...
- Копирайтинг72 заявкиЗакрыт9 лет назад
(Работаю только по Безопасной сделке!) Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на wordpress. Пишу в раздел "Иллюстрации", т.к. специалисты здесь рисуют сами, а не берут картинки из Интернета/клипарт. Итак, дизайн нужен с нуля: шапка, ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Есть 3 автономных блога. Нужно: 1) Создать список запросов для продвижения статьями (никаких покупных ссылок не будет - только контентом). 2) ! Подобрать список релевантных словосочетаний для каждого запроса. Как я поняла из ответов на ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Собственно, задача в теме:-) Нужна для блога http://blogopsy.ru Пишите ЦЕНУ и СРОКИ, пожалуйста:-)3D-графика2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужна красивая форма подписки (дизайн+html-код) + 3d-обложку для книги. Важно! На выходе нужно получить именно html-код для виджета на блог, а не просто картинки. Наброски уже есть. Срок - 1 день. Цену пишите.3D-графика3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть книга (pdf, отсканированные страницы среднего качества) с тестами по профориентации. Нужно из них составить полноценные интерактивные тесты: отдельным скриптом (запуск с жесткого диска) или на php (с возможностью отвечать и получать результаты прямо на ...Разработка игр7 заявокЗакрыт11 лет назад
http://vk.com/blogopsy Нужно переделать: низ сделать "тяжелее верха" и т.п. по законам дизайна аватарок и в стиле паблика) Цену и сроки называйте. П.С. Всех мужчин с праздником!:-) П.П.С. На ближайшее будущее есть еще мелкая работа с картинками, если сработаемся.Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт11 лет назад
Настроить виджеты по образцу, отображение записей, комментариев, кое-где поменять шрифт. Тема - sahifa На предыдущем проекте все это делала сама, но сейчас не хватает времени. Особенно интересуют люди, уже работающие с платными шаблонами, лучше - конкретно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно отредактировать платный шаблон WordPress: шапку (+ вставить существующий логотип), фон, шрифты. Как результат нужна готовая тема, чтобы осталось только нажать кнопку "активировать" в панели администратора. Указывайте, пжл, свои сроки и цену.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Дано: - Психологический блог со старым дизайном. - Новый логотип. - Шаблон ВордПресс (http://themes.tielabs.com/?theme=sahifa) Требуется дизайнер (?) для настройки и "украшения" этого шаблона (папку с ним могу выслать): красивой шапки (логотип вставить в нужное место и т.д.), фона, шрифтов ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт (блог) http://blogopsy.ru/, у которого надо перерисовать шапку в стиле основного дизайна и темы (психология), саму шапку сделать более узкой. Чтобы было не так угнетающе, но в то же время, чтобы сохранилась "душевная домашняя ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен баннер для сайта, gif.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен слоган для блога о психологии. Сломала всю голову, поэтому нужна помощь сторонних лиц-профессионалов) Название пока "Психология для жизни". Его оставляем, скорее всего (посмотрим), нужен зазывной текст. Пишите цену и сроки.Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
Кроссбраузерная верстка шаблона. Чистка и оптимизация кода.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно создать логотип и доработать шапку блога. В том же стиле, в котором есть сейчас: http://BlogoPsy.ru Оплату желательно осуществлять через Qiwi-кошелек. Есть возможность перевода на кошелек U (Украина). Предыдущий выбранный исполнитель "вдруг пропал", поэтому тему открываю заново, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужен специалист для создания логотипа и шапки блога на WordPress. Задумка по шапке уже есть, нужно помочь в ее реализации. Либо предложить свой вариант (будем обсуждать). Если будут идеи для прочих изменения (цвета и тд) ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад