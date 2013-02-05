Спасибо огромное Людмиле за работу! Работает очень профессионально, быстро и, что для меня особенно ценно, с душой! Плюс, моментально реагировала на все мои замечания, сразу все исправляла-переделывала, а замечаний было много и не все четко сформулированные. В общем-то, и замечания-то были по моей вине - мне хотелось попробовать то так, то эдак - даже было неудобно просить в очередной раз. И даже с учетом этого уложились очень быстро. Буду обращаться теперь только к Людмиле!