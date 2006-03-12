sturmfogel

Опытный WEB-программист (HTML, PHP, Perl, Java-script) и WEB-дизайнер (PhotoShop, Arcon, специализированные графические пакеты и программы по дизайну помещений и ландшафтов). Разработка дизайна и концепции сайта. Разработка и изготовление баннеров, логотипов. Программинг. Написание форм обратной связи, гостевых книг, флрумов, чатов, форм для голосовани. Программирование Интернет-магазинов и Порталов. Дизайн и редизайн сайтов и страниц. Размещение, поддержка и продвижение интернет ресурсов и Интернет. Повышение ТИЦ и PR сайтов.