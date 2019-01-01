Работаю честно, быстро и качественно
Выполню набор текста грамотно и качественно с любого источника: Pdf, фото, рукописи, сайта и др. Текст должен быть на русском или английском языке.
Перепечатаю лекции, методички, курсовые, дипломные работы и т. д.
Также выполняю набор математических формул, таблиц и др. Делаю перепечатку текста любой сложности.
При необходимости исправлю орфографические и пунктуационные ошибки в Вашем тексте (только для текстов на русском языке).
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