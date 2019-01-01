Работаю честно, быстро и качественно

Выполню набор текста грамотно и качественно с любого источника: Pdf, фото, рукописи, сайта и др. Текст должен быть на русском или английском языке.

Перепечатаю лекции, методички, курсовые, дипломные работы и т. д.

Также выполняю набор математических формул, таблиц и др. Делаю перепечатку текста любой сложности.

При необходимости исправлю орфографические и пунктуационные ошибки в Вашем тексте (только для текстов на русском языке).