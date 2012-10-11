Сайты "под ключ" | Логотипы и фирменный стиль | Полиграфия

Работаю:

- ПО ПРЕДОПЛАТЕ

до 300 у.е. – 100%

свыше 300 у.е. – 50%

свыше 600 у.е. – 30%

- В КОНКУРСАХ И НЕОПЛАЧИВАЕМЫХ ТЕНДЕРАХ НЕ УЧАСТВУЮ

так же принимаются оплаты в 100% ^_^ кто верит ещё в честность и порядочность

Western Union, WM, ЯД, банковский перевод

Специализация: Дизайн сайтов

Дополнительно: Логотипы, Фирменный стиль, Рисунки и иллюстрации, Полиграфия