Сайты "под ключ" | Логотипы и фирменный стиль | Полиграфия
Работаю:
- ПО ПРЕДОПЛАТЕ
до 300 у.е. – 100%
свыше 300 у.е. – 50%
свыше 600 у.е. – 30%
- В КОНКУРСАХ И НЕОПЛАЧИВАЕМЫХ ТЕНДЕРАХ НЕ УЧАСТВУЮ
так же принимаются оплаты в 100% ^_^ кто верит ещё в честность и порядочность
Western Union, WM, ЯД, банковский перевод
Специализация: Дизайн сайтов
Дополнительно: Логотипы, Фирменный стиль, Рисунки и иллюстрации, Полиграфия
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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