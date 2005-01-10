Веб-дизайнер
привет! я Максим, веб-дизайнер. уже более года я создаю сайты (таплинки), которые помогают экспертам выделиться на рынке.
таплинк - это полноценный сайт, адаптированный под мобильную версию, это платформа, которая позволяет усилить личный бренд и объединить всю информацию, которая нужна потенциальному клиенту.
МОЙ САЙТ https://maxim-samoylov.taplink.ws/
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для компаниинет просмотров
Сайты «под ключ»
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