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Максим style_s

 
20 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-дизайнер

привет! я Максим, веб-дизайнер. уже более года я создаю сайты (таплинки), которые помогают экспертам выделиться на рынке.

таплинк - это полноценный сайт, адаптированный под мобильную версию, это платформа, которая позволяет усилить личный бренд и объединить всю информацию, которая нужна потенциальному клиенту.

МОЙ САЙТ https://maxim-samoylov.taplink.ws/

Портфолио

Сайты «под ключ»
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