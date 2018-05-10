stylebureau

Требуется отрисовка плана здания цеха. Здание очень простое. План с размерами "от руки" предоставим. 2 этажа - 4 помещения + колонны и лестница. Общий вид в 3D (без текстур). + ...
3D-графика23 заявки
Закрыт
7 лет назад
Требуется отрисовка плана здания цеха. Здание очень простое. План с размерами "от руки" предоставим. 2 этажа - 4 помещения + колонны и лестница. Общий вид в 3D (без текстур). + ...
Требуется настройка сайта на шаблоне wordpress. Шаблон официальный, установлен на сервер. Шаблон https://ld-wp.template-help.com/wordpress_65343_v1/ Список работ: 1) настройка меню 2) настройка шаблонов страниц 3) частичное заполнение текстами ...