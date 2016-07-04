Немного обо мне:

Приветствую.

О моих знаниях и опытах:

-Большое время занимался рерайтингом. Работал на бирже etxt.ru . Сейчас давно не заходил на аккаунт, отзывы были только положительные и рейтинг был приличным.

-Часто работал в группах редактором (слежка за группой, добавлением постов, в него включается какая либо мини статья, прикрепленная видеозапись или фотография и хештеги).

-Знаю многое о интернете и компьютерах, то есть могу найти решение на многие вопросы и ошибки, возникшие с интернетом и компьютером.

Будет дополняться.