subaru119

Александр subaru119

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Art-Media
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Остался очень доволен работой. Все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв