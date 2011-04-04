$500
Обновить дизайн сайта fasstcom.ru (дизайн+верстка+интеграция)
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Обновить дизайн сайта fasstcom.ru (дизайн+верстка+интеграция)
У сайта две страницы-шаблона, необходимо сделать современный дизайн и интегрировать его. работа должна быть выполнена в стиле subaru.com без flash и наворотов. работа разовая.
Требуется: - уметь работать с host.cms; - быть на связи (сотовый); - интересоваться а/м субару; - знать русский язык; - иметь базовые знания html; - уметь пользоваться Интернетом; ...