subaru2312

Опыт работы —3 года
allen media
Москва
Buyer
работа с подрядчиками, клиентами, рекламными агенствами; составления программ для РК; заключения сделок; выставление счетов; составление отчетности.
Citibank
Москва, www.citibank.ru
менеджер по работе с корпоративными клиентами
Работа с корпоративными клиентами, выезд на компании для презентации продукции компании, оформление заявок , работа с базами данных, оформление страховых продуктов
nordea банк
Москва
менеджер по продажам
работа с клиентами, оформление кредитных заявок , продажи продуктов банка, работа в back-office, работа с физ.лицами
работа с кредитными базами .
оформление страховых продуктов.
UniCredit Bank (Россия)
Москва, www.unicreditbank.ru
Менеджер по продажам
работа с клиентами, оформление кредитных заявок , продажи продуктов банка, работа в back-office, работа с физ.лицами и юр.лицами.оформление страховых продуктов.
DEPO Computers
Москва, www.depo.ru
Супервайзер
Проведение тренингов , обучение продавцов, отслеживания торговых точек, мониторинг продаж
Высшее образование
2014 Московский энергетический институт (Национальный исследовательский университет), Москва
Институт технологии, экономики и предпринимательства, Экономика
Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной
Английский — свободно владею
Навыки Adobe Photoshop B2B Продажи JavaScript MS Office Активные продажи Маркетинг услуг Маркетинговое планирование Маркетинговый анализ Планирование маркетинговых кампаний