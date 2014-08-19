subaru2312

Готов заработать

Опыт работы —3 года

allen media

Москва

Buyer

работа с подрядчиками, клиентами, рекламными агенствами; составления программ для РК; заключения сделок; выставление счетов; составление отчетности.

Citibank

Москва, www.citibank.ru

менеджер по работе с корпоративными клиентами

Работа с корпоративными клиентами, выезд на компании для презентации продукции компании, оформление заявок , работа с базами данных, оформление страховых продуктов

nordea банк

Москва

менеджер по продажам

работа с клиентами, оформление кредитных заявок , продажи продуктов банка, работа в back-office, работа с физ.лицами

работа с кредитными базами .

оформление страховых продуктов.

UniCredit Bank (Россия)

Москва, www.unicreditbank.ru

Менеджер по продажам

работа с клиентами, оформление кредитных заявок , продажи продуктов банка, работа в back-office, работа с физ.лицами и юр.лицами.оформление страховых продуктов.

DEPO Computers

Москва, www.depo.ru

Супервайзер

Проведение тренингов , обучение продавцов, отслеживания торговых точек, мониторинг продаж

Высшее образование

2014 Московский энергетический институт (Национальный исследовательский университет), Москва

Институт технологии, экономики и предпринимательства, Экономика

Ключевые навыки

Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею

Навыки Adobe Photoshop B2B Продажи JavaScript MS Office Активные продажи Маркетинг услуг Маркетинговое планирование Маркетинговый анализ Планирование маркетинговых кампаний