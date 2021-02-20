subtitles_4ruki

Михаил Ляшев subtitles_4rukisubtitles_4ruki
Здравствуйте!
Я – Михаил. У меня есть жена Анна, а вместе мы – маленькая, но гордая команда по созданию субтитров. В 2019 году мы начали работать в этой сфере. За это время успели создать субтитры для:
- телепередач канала Discovery;
- сериалов и передач каналов «Че», СТС, ТВЧ;
- художественных фильмов «Триколор», Sony Pictures и т. д.
Работа ведётся в четыре руки: один создаёт основные субтитры, другой – редактирует и при необходимости проставляет ремарки. Таким образом, мы проверяем текущий проект друг за другом и гарантируем быстрое, а главное – качественное изготовление.
Мы предлагаем следующие услуги:
- Создание и укладка субтитров на русском языке по ГОСТ Р 57763-2017.
- Вычитка готовых субтитров и устранение орфографических, пунктуационных и фактических ошибок.
- Проставление необходимых ремарок.
- Проверка укладки и синхронности текста.
- Наложение субтитров на видео.
- Транскрибация текстов.
- Корректура текста.
Стоимость работ:
- Создание субтитров – от 60 руб./ минута хронометража.
- Транскрибация аудио/видео – 25 руб./ минута.
- Корректура текста – 60 руб./ килознак.