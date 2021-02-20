subtitles_4ruki

Субтитры, транскрибация и корректура текстов

Здравствуйте!

Я – Михаил. У меня есть жена Анна, а вместе мы – маленькая, но гордая команда по созданию субтитров. В 2019 году мы начали работать в этой сфере. За это время успели создать субтитры для:

- телепередач канала Discovery;

- сериалов и передач каналов «Че», СТС, ТВЧ;

- художественных фильмов «Триколор», Sony Pictures и т. д.

Работа ведётся в четыре руки: один создаёт основные субтитры, другой – редактирует и при необходимости проставляет ремарки. Таким образом, мы проверяем текущий проект друг за другом и гарантируем быстрое, а главное – качественное изготовление.

Мы предлагаем следующие услуги:

- Создание и укладка субтитров на русском языке по ГОСТ Р 57763-2017.

- Вычитка готовых субтитров и устранение орфографических, пунктуационных и фактических ошибок.

- Проставление необходимых ремарок.

- Проверка укладки и синхронности текста.

- Наложение субтитров на видео.

- Транскрибация текстов.

- Корректура текста.

Стоимость работ:

- Создание субтитров – от 60 руб./ минута хронометража.

- Транскрибация аудио/видео – 25 руб./ минута.

- Корректура текста – 60 руб./ килознак.