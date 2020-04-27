Описание:
Приветствую, я занимаюсь версткой сайтов около полугода. Умею качественно и дешево
верстать сайты на таких языках как HTML&CSS&JavaScript. В моем портфолио вы можете посмотреть примеры работ. \
Изучал Языки около 2-ух лет, так что вопросов не должно возникнуть.
Так же работа со мной обеспечивает вам:
1. Быструю и качественную работы
2. Дешевый прайс за услуги
3. Я делаю свою работу точно в срок и справлюсь с любой задачей
4. На все вопросы я отвечаю в течение минуты
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