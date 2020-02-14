Экономическое образование (бухгалтер-экономист)

Общий стаж работы 10,5 лет(из них 2,5 г. была в декретном отпуске)

Опыт работы: работа с первичной документацией, акты сверок расчётов; работа с просроченной дебеторской задолженностью -её выявление, выяснение причин и сокращение; проверка счетов на оплату и проверка основания для оплаты (проверка договора, его сроки действия и что входит в список услуг, за что можно производить оплату по данному договору). Работа координатором торговой группы на базе дистрибьютора; обязанности - приём заявок от покупателей, их обработка и отправка товара клиенту; работа с таблицами Excel(хорошие знания форматирования таблиц, различные формулы и функции, сводные таблицы и диаграммы); ведение бюджета: расчёт планируемого бюджета на предстоящие акции, сверка бюджетов; написание коммерческих предложений исходя из запланированных акций и бюджетов под них; регистрация в программе написанных коммерческих предложений; заполнение ценовых спецификаций и отправка покупателям; контроль отгрузок в период промо-акций, чтоб быть в рамках бюджета. Проведение анализа различных данных, сведение информации из нескольких таблиц в одну. Сбор информации с торговых точек о ценах, для заполнения мониторинга для клиентов