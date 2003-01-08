Дизайнер

Добрый день! Я начинающий фрилансер.

Меня зовут Анастасия и я начала развиваться в сфере создания Landing Page

Я создаю одностраничные страничные лендинги (визитки и баннеры) на конструкторе Figma.

Гарантирую своевременное выполнение работы и быстрое исправление недочётов.

Адаптирую под все виды устройства.

Готова отрисовать первый экран бесплатно

Предлагаю вам свои услуги за МИНИМАЛЬНУЮ стоимость, т.к. нужны работы для портфолио.

Если вас интересует, отпишите и обсудим с вами остальные детали.

Телеграмм: sudenochka

E-mail: [email protected]