Анастасия Суденко sudenochkasudenochka
20 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер
Добрый день! Я начинающий фрилансер.
Меня зовут Анастасия и я начала развиваться в сфере создания Landing Page
Я создаю одностраничные страничные лендинги (визитки и баннеры) на конструкторе Figma.
Гарантирую своевременное выполнение работы и быстрое исправление недочётов.
Адаптирую под все виды устройства.
Готова отрисовать первый экран бесплатно
Предлагаю вам свои услуги за МИНИМАЛЬНУЮ стоимость, т.к. нужны работы для портфолио.
Если вас интересует, отпишите и обсудим с вами остальные детали.
Телеграмм: sudenochka
E-mail: [email protected]
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